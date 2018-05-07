Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Белоруссия — Россия

Выход на одного у россиян получился, но пространства было мало, сложно оказалось реализовать правильное решение.
Начала Россия делать счет. Так и до 7:0 уже недалеко.
Окончательно разбилась на эпизоды игра во втором периоде. Никакого цельного содержания, лишь отдельные моменты.
Анисимов тоже хочет забить. Пока никак не идет у него бросок.
Пауза в игре...
Отличная атака удалась россиянам, которые действовали не напрягаясь, в развалочку, с чувством собственного достоинства.
Шалунов, форвард четвертого звена, сегодня очень активен. Но у Анисимова бросок не получился.
Белорусы с шайбой, но больше 2-3 передач у них не проходит.
Остановка, снова остановка. Одни пробросы пошли...
Разошелся не на шутку болельщик с дудкой. Одно ее звучание сейчас окружает матч.
Сценарий пока все тот же.
Стартовала вторая треть игры!
Возвещающая о перерыве сирена застает россиян в атаке. С минимальным счетом лидируют подопечные Ильи Воробьева: они играли убедительнее, создали ряд моментов, но в концовке периода едва не пропустили.
Совсем малой кровью хотят взять свое россияне, видимо. Но «совсем малой» — обычно чревато большими неприятностями.
Катится к завершению период. И вместо разгрома Россия выигрывает с минимальным счетом...
Этот момент взорвал трибуны. Прямо по линии шайбочка прокатилась! Даже видео пошли смотреть судьи, хотя уже понятно, что напрасно.
Белорусы несколько оживились...
Активный в предыдущих матчах лидер Белоруссии Плэтт совершенно не заметен. Вот сейчас пытался улететь он в атаку, но не преуспел. Быстро все окончилось.
В полных составах команды.
Капризов, Дацюк... Очень серьезно настроены россияне. И вот дают уставшим соперникам выбросить шайбу, смениться и перевести дух.
Убаюкивающее зрелище, прямо скажем.
Скорости в игре, прямо скажем, не поражают воображение.
Все вернулось на круги своя. Идет атака России. Белорусы лишь обороняются. Сейчас Хафизуллину не удалось завершить комбинацию.
Лисовец набрасывал на ворота Шестеркина, и кто-то из белорусов пытался подставить клюшку... Состоялось первое позиционное наступление соперников. Почти в середине первого периода...
Пауза на льду.
Как-то буднично Россия повела в счете. Никто особо и не радовался... На трибунах спокойствие.
Все игровое время проходит в непрекращающемся позиционном наступлении России...
Безраздельно у россиян шайба.
Весьма камерная атмосфера на игре. Тихо, лишь одинокий голос кричит «Россия, Россия», и еще кто-то гудит в дудку. Хорошо слышно, как шайба бегает от клюшки к клюшке.
Первая атака у Белоруссии получилась. Невнятная, правда.
Наша первая пятерка в игре. Комбинирует, но без броска.
Понятно, что игра будет идти фактически в одни ворота. Поэтому не так и много народа на трибунах. Местным жителям не интересно, когда нет интриги.
Э-ге-ге-гей, состоялось стартовое вбрасывание и началась игра! Поехали! Главная интрига — состоится ли третье кряду 7:0?
А вот состав соперников от Дейва Льюиса.
Сборная Белоруссии:
Трус (Карнаухов);
Лисовец— Хенкель, Дрозд— Матерухин— Китаров;
Воробей— Коробов, Шарангович — Плэтт — Ленгле;
Денисов — Дюков, Развадовский — Демков — Гаврус;
Устиненко — Фальковский, Павлович — Сушко — Ковыршин.
В воротах сегодня Игорь Шестеркин. Василию Кошечкину дали отдохнуть.
Сборная России:
Шестеркин (Кошечкин);
Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;
Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.
Матч состоится на «Роял-Арене» в Копенгагене. Судьи — Микко Каукокари и Микаэль Шеквист.
После двух стартовых туров Россия возглавляет группу А, выиграв обе встречи с разницей шайб 14:7. Сегодня мы сыграем с беспросветным аутсайдером: у Белоруссии нет очков, она забила два гола и пропустила 11.
Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 16:45 по московскому времени.
Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании.