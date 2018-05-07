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ЧМ-2018 по хоккею. Россия обыгрывает Белоруссию. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Белоруссия — Россия

Дмитрий Окунев

Сборная России по хоккею встречается с национальной командой Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Судьи: Микко Каукокари, Микаэль Шёквист / Копенгаген, Роял-Арена
Идет 2-й период
Беларусь
0 : 3 0:1, 0:2
Россия
Павел Дацюк (Евгений Дадонов), 05:27
Максим Шалунов (Александр Барабанов, Илья Каблуков), 25:55
Илья Каблуков (Александр Барабанов, Никита Трямкин), 29:25
Беларусь
Россия
ВРАТАРИ
1 Михаил Карнаухов
79 Виталий Трус
ЗАЩИТНИКИ
7 Владимир Денисов
9 Роман Дюков
14 Евгений Лисовец
18 Кристиан Хенкель
23 Никита Устиненко
51 Степан Фальковский
55 Павел Воробей
89 Дмитрий Коробов
НАПАДАЮЩИЕ
10 Павел Развадовский
13 Сергей Дрозд
15 Артём Демков
16 Джефф Плэтт
17 Егор Шарангович
28 Александр Матерухин
70 Шарль Ленгле
71 Александр Павлович
77 Александр Китаров
84 Максим Сушко
88 Евгений Ковыршин
91 Артур Гаврус
Тренер: Дэйв Льюис
ВРАТАРИ
30 Игорь Шестёркин
83 Василий Кошечкин
ЗАЩИТНИКИ
3 Динар Хафизуллин
4 Владислав Гавриков
22 Никита Зайцев
44 Егор Яковлев
55 Богдан Киселевич
88 Никита Трямкин
89 Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
7 Кирилл Капризов
11 Сергей Андронов
13 Павел Дацюк 1
15 Артём Анисимов
19 Павел Бучневич
25 Михаил Григоренко
29 Илья Каблуков 1
63 Евгений Дадонов
66 Илья Михеев
78 Максим Мамин
87 Максим Шалунов 1
94 Александр Барабанов
Тренер: Илья Петрович Воробьёв (и.о.)
Трансляция
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'32

Выход на одного у россиян получился, но пространства было мало, сложно оказалось реализовать правильное решение.

'30

Начала Россия делать счет. Так и до 7:0 уже недалеко.

'30

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Илья Каблуков — снова гол от третьего звена! И вновь Барабанов сделал всю работу, резко развернувшись у борта, объехав ворота сзади и выдав шайбу на пятак под бросок партнеру. Каблуков отличился впервые на турнире.

'29

Окончательно разбилась на эпизоды игра во втором периоде. Никакого цельного содержания, лишь отдельные моменты.

'28

Анисимов тоже хочет забить. Пока никак не идет у него бросок.

'27

Пауза в игре...

'26

Отличная атака удалась россиянам, которые действовали не напрягаясь, в развалочку, с чувством собственного достоинства.

'26

ГОООООООООООООООООООООЛ! И все же именно четвертое звено добивается успеха! Все сделал Барабанов, а Шалунова оставалось только не промахнуться мимо створа.

'26

Шалунов, форвард четвертого звена, сегодня очень активен. Но у Анисимова бросок не получился.

'25

Белорусы с шайбой, но больше 2-3 передач у них не проходит.

'24

Остановка, снова остановка. Одни пробросы пошли...

'23

Разошелся не на шутку болельщик с дудкой. Одно ее звучание сейчас окружает матч.

'22

Сценарий пока все тот же.

'21

Стартовала вторая треть игры!

Перерыв

Возвещающая о перерыве сирена застает россиян в атаке. С минимальным счетом лидируют подопечные Ильи Воробьева: они играли убедительнее, создали ряд моментов, но в концовке периода едва не пропустили.

'20

Неожиданно белорусы ответили попаданием в штангу! И затем Шестеркин вынужден вступать в игру. Огрызнулись так огрызнулись! Мы же предупреждали!!!

'19

Совсем малой кровью хотят взять свое россияне, видимо. Но «совсем малой» — обычно чревато большими неприятностями.

'19

Катится к завершению период. И вместо разгрома Россия выигрывает с минимальным счетом...

'18

Этот момент взорвал трибуны. Прямо по линии шайбочка прокатилась! Даже видео пошли смотреть судьи, хотя уже понятно, что напрасно.

'17

В перекладину попадают россияне!

'16

Белорусы несколько оживились...

'14

Активный в предыдущих матчах лидер Белоруссии Плэтт совершенно не заметен. Вот сейчас пытался улететь он в атаку, но не преуспел. Быстро все окончилось.

'13

В полных составах команды.

'13

Капризов, Дацюк... Очень серьезно настроены россияне. И вот дают уставшим соперникам выбросить шайбу, смениться и перевести дух.

'12

Россияне пытаются вывести на бросок Шалунова. Штанга оказывается апогеем их активности!

'11

Белорус Фальковский удалился на 2 минуты.

'10

Убаюкивающее зрелище, прямо скажем.

'10

Скорости в игре, прямо скажем, не поражают воображение.

'9

Все вернулось на круги своя. Идет атака России. Белорусы лишь обороняются. Сейчас Хафизуллину не удалось завершить комбинацию.

'8

Лисовец набрасывал на ворота Шестеркина, и кто-то из белорусов пытался подставить клюшку... Состоялось первое позиционное наступление соперников. Почти в середине первого периода...

'8

Пауза на льду.

'7

Как-то буднично Россия повела в счете. Никто особо и не радовался... На трибунах спокойствие.

'6

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Опытнейший Дацюк делает дело! Объехал ворота сзади и засунул шайбочку в угол, 1:0!

'5

Все игровое время проходит в непрекращающемся позиционном наступлении России...

'4

Безраздельно у россиян шайба.

'3

Весьма камерная атмосфера на игре. Тихо, лишь одинокий голос кричит «Россия, Россия», и еще кто-то гудит в дудку. Хорошо слышно, как шайба бегает от клюшки к клюшке.

'3

Первая атака у Белоруссии получилась. Невнятная, правда.

'2

Наша первая пятерка в игре. Комбинирует, но без броска.

'2

Понятно, что игра будет идти фактически в одни ворота. Поэтому не так и много народа на трибунах. Местным жителям не интересно, когда нет интриги.

'1

Первый момент — Анисимов бросал по воротам! Не попал, а в «раме»-то — Трус!

'1

Э-ге-ге-гей, состоялось стартовое вбрасывание и началась игра! Поехали! Главная интрига — состоится ли третье кряду 7:0?

17:05

А вот состав соперников от Дейва Льюиса.

Сборная Белоруссии:

Трус (Карнаухов);

Лисовец— Хенкель, Дрозд— Матерухин— Китаров;

Воробей— Коробов, Шарангович — Плэтт — Ленгле;

Денисов — Дюков, Развадовский — Демков — Гаврус;

Устиненко — Фальковский, Павлович — Сушко — Ковыршин.

16:55

В воротах сегодня Игорь Шестеркин. Василию Кошечкину дали отдохнуть.

Сборная России:

Шестеркин (Кошечкин);

Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;

Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.

16:45

Матч состоится на «Роял-Арене» в Копенгагене. Судьи — Микко Каукокари и Микаэль Шеквист.

16:30

После двух стартовых туров Россия возглавляет группу А, выиграв обе встречи с разницей шайб 14:7. Сегодня мы сыграем с беспросветным аутсайдером: у Белоруссии нет очков, она забила два гола и пропустила 11.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 16:45 по московскому времени.

10:00

Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании.