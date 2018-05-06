Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Швеция — Чехия

17
Зибанеджад теперь также решил выполнить бросок по воротам, Риттих выручил свою команду. Чехии очень непросто приходится в обороне в конце первого периода.
16
Янмарк выдержал отличную паузу и выполнил передачу на пустой угол ворот, но Ракелль не смог подстроиться под шайбу и пока Рикард без дубля.
15
Экман-Ларссон выполнил бросок в ближний угол ворот от левого борта, Риттих спокойно справился с шайбой.
14
Андерссон выполнил неплохую передачу на пятачок сборной Чехии, однако вновь довести атаку до хорошего броска по воротам шведам не удалось.
13
Петтерссон прорвался к воротам сборной Чехии, но в борьбе с защитником ему не удалось нанести бросок по воротам.
12
Последовал наброс на ворота сборной Швеции от синей линии, Хелльберг не смог забрать шайбу, но ему помогли отбиться защитники.
11
Мартин Нечас, который вчера в овертайме неудачно влетел в борт, из-за травмы плеча пропускает этот матч, а он бы конечно также бы помог в атаке сборной Чехии сегодня.
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Нестрашил выполнил хорошую передачу под бросок Плеканецу, Томаш выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, перекладина спасла Швецию от пропущенного гола.
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Достаточно серьёзные проблемы появляются у сборной Чехии, надо номинальным гостям как-то перестраиваться и выравнивать игру.
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Баклунд выдержал паузу и выдержал бросок в угол ворот со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой на этот раз.
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Швеция свою активность смогла преобразовать в довольно быстрый гол, теперь уже Чехии вновь нужно догонять, так приходилось действовать и в матче со Словакией.
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Нюквист выполнил передачу под бросок Петтерссону, Элиас выполнил мощный бросок, но Нестрашил подставился под шайбу и та в итоге улетела за пределы площадки.
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Полашек выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба до Хелльберга не дошла. В Копенгагене сегодня аншлаг и пока болельщиков сборной Чехии слышно лучше.
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Линдхольм выполнил бросок по воротам от синей линии, Плеканец принял шайбу на себя.
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Сборная Швеции сразу начинает матч с атак. Вчера Чехия играла вечерний матч, сил со Словакией было потрачено немало, посмотрим, будут ли силы на весь матч со Швецией теперь.
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Матч стартовал! Ворота сборной Швеции сегодня защищает Магнус Хелльберг, а на страже ворот сборной Чехии будет играть Давид Риттих.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.