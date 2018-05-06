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ЧМ-2018 по хоккею. Швеция побеждает Чехию. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Швеция — Чехия

Александр Белинин

Сборные Швеции и Чехии по хоккею встречаются в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Судьи: Марк Лемелин, Константин Оленин / Копенгаген, Роял-Арена
Идет 1-й период
Швеция
2 : 0 2:0
Чехия
Рикард Ракелль (Маттиас Янмарк, Хампус Линдхольм), 04:49
Маттиас Янмарк (Рикард Ракелль), 07:13 - бол
Швеция
Чехия
ВРАТАРИ
31 Андерс Нильссон
35 Магнус Хелльберг
ЗАЩИТНИКИ
3 Джон Клингберг
5 Микаэль Викстранд
6 Адам Ларссон
23 Оливер Экман-Ларссон
47 Хампус Линдхольм
56 Эрик Густафссон
НАПАДАЮЩИЕ
9 Адриан Кемпе
11 Микаэль Баклунд
12 Юхан Ларссон
13 Маттиас Янмарк 1
14 Густав Нюквист
18 Деннис Эверберг
24 Лиас Андерссон
25 Якоб де ла Роуз
40 Элиас Петтерссон
67 Рикард Ракелль 1
91 Магнус Пяаярви
93 Мика Зибанеджад
Тренер: Рикард Грёнборг
ВРАТАРИ
33 Павел Францоуз
39 Давид Риттих
ЗАЩИТНИКИ
3 Радко Гудас
8 Либор Шулак
9 Давид Скленичка
17 Филип Гронек
47 Михал Йордан
60 Михал Моравчик
61 Адам Полашек
НАПАДАЮЩИЕ
10 Роман Червенка
11 Андрей Нестрашил
12 Радек Факса
14 Томаш Плеканец
18 Доминик Кубалик
23 Дмитрий Яшкин
26 Михал Ржепик
51 Роман Горак
71 Томаш Гика
72 Филип Хитил
90 Роберт Коусал
Тренер: Йозеф Яндач
Трансляция
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17
Зибанеджад теперь также решил выполнить бросок по воротам, Риттих выручил свою команду. Чехии очень непросто приходится в обороне в конце первого периода.
16
Янмарк выдержал отличную паузу и выполнил передачу на пустой угол ворот, но Ракелль не смог подстроиться под шайбу и пока Рикард без дубля.
15
Экман-Ларссон выполнил бросок в ближний угол ворот от левого борта, Риттих спокойно справился с шайбой.
14
Андерссон выполнил неплохую передачу на пятачок сборной Чехии, однако вновь довести атаку до хорошего броска по воротам шведам не удалось.
13
Петтерссон прорвался к воротам сборной Чехии, но в борьбе с защитником ему не удалось нанести бросок по воротам.
12
Последовал наброс на ворота сборной Швеции от синей линии, Хелльберг не смог забрать шайбу, но ему помогли отбиться защитники.
11
Мартин Нечас, который вчера в овертайме неудачно влетел в борт, из-за травмы плеча пропускает этот матч, а он бы конечно также бы помог в атаке сборной Чехии сегодня.
10
Нестрашил выполнил хорошую передачу под бросок Плеканецу, Томаш выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, перекладина спасла Швецию от пропущенного гола.
9
Достаточно серьёзные проблемы появляются у сборной Чехии, надо номинальным гостям как-то перестраиваться и выравнивать игру.
8
ГОЛ! Швеция реализует большинство! Зибанеджад выполнил передачу к углу ворот на Янмарка, который затем попытался перевести шайбу к пятачку, завязалась упорная борьба и в итоге всё тот же Янмарк продавил шайбу в ворота.
7
Удаление в составе сборной Чехии. На скамейку штрафников отправился Михал Моравчик.
7
Баклунд выдержал паузу и выдержал бросок в угол ворот со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой на этот раз.
6
Швеция свою активность смогла преобразовать в довольно быстрый гол, теперь уже Чехии вновь нужно догонять, так приходилось действовать и в матче со Словакией.
5
ГОЛ! Швеция открывает счёт в матче! Швеция удачно провела контратаку, Линдхольм выполнил передачу из средней зоны на Янмарка, который затем перевёл шайбу под бросок Ракеллю и Рикард переиграл Риттиха.
5
Нюквист выполнил передачу под бросок Петтерссону, Элиас выполнил мощный бросок, но Нестрашил подставился под шайбу и та в итоге улетела за пределы площадки.
4
Полашек выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба до Хелльберга не дошла. В Копенгагене сегодня аншлаг и пока болельщиков сборной Чехии слышно лучше.
3
Линдхольм выполнил бросок по воротам от синей линии, Плеканец принял шайбу на себя.
2
Сборная Швеции сразу начинает матч с атак. Вчера Чехия играла вечерний матч, сил со Словакией было потрачено немало, посмотрим, будут ли силы на весь матч со Швецией теперь.
1
Матч стартовал! Ворота сборной Швеции сегодня защищает Магнус Хелльберг, а на страже ворот сборной Чехии будет играть Давид Риттих.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.