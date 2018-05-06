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ЧМ-2018. Россия громит Австрию. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Австрия — Россия

Александр Седов

Сборная России по хоккею встречается с национальной командой Австрии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Судьи: Тимоти Майер, Тобиас Верли / Копенгаген, Роял-Арена
Идет 2-й период
Австрия
0 : 6 0:3, 0:3
Россия
Михаил Григоренко, 09:34
Артём Анисимов (Павел Бучневич), 11:42
Александр Барабанов (Илья Михеев, Егор Яковлев), 13:19
Михаил Григоренко (Артём Анисимов), 23:52
Кирилл Капризов (Павел Дацюк, Евгений Дадонов), 29:07
Максим Мамин (Кирилл Капризов), 37:58
Австрия
Россия
ВРАТАРИ
30 Давид Киккерт
31 Давид Мадленер
ЗАЩИТНИКИ
14 Патрик Петер
22 Штефан Ульмер
28 Мартин Шумниг
41 Марио Альтман
42 Лейн Вивайрос
63 Маркус Шлахер
91 Доминик Хайнрих
92 Клеменс Унтервегер
НАПАДАЮЩИЕ
3 Петер Шнайдер
7 Брайан Леблер
9 Александр Раухенвальд
13 Патрик Обрист
16 Доминик Цвергер
17 Мануэль Ганаль
23 Фабио Хофер
27 Томас Хундертпфунд
51 Даниэль Вогер
61 Патрик Шпаннринг
67 Константин Комарек
Тренер: Роджер Бадер
ВРАТАРИ
30 Игорь Шестёркин
83 Василий Кошечкин
ЗАЩИТНИКИ
3 Динар Хафизуллин
4 Владислав Гавриков
22 Никита Зайцев
44 Егор Яковлев
55 Богдан Киселевич
88 Никита Трямкин
89 Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
7 Кирилл Капризов 1
11 Сергей Андронов
13 Павел Дацюк
15 Артём Анисимов 1
19 Павел Бучневич
25 Михаил Григоренко 2
29 Илья Каблуков
63 Евгений Дадонов
66 Илья Михеев
78 Максим Мамин 1
87 Максим Шалунов
94 Александр Барабанов 1
Тренер: Илья Петрович Воробьёв (и.о.)
Трансляция
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'38

Кирилл Капризов получил шайбу в средней зоне и бросил в прорыв уже успевшего выскочить на смену Максима Мамина. Защитник мешал изо всех сил, но удаления не будет, потому что наш форвард направил диск в створ под вратарем.

'38

ГООООООООООООООООЛ! Максим Мамин — 0:6!

'37

Единственный минус такого хоккея — очень низкий темп. Скучновато наблюдать за такой игрой. Вот Хафизуллин набрасывал на пятак, Бучневич подставлял клюшку, но не попал в створ.

'35

Опять игра в основном в австрийской зоне. В режиме приятной тренировки проходит игра для команды Воробьева.

'33

В полном составе сборная России. Никаких проблем не возникло у нашей команды в меньшинстве.

'31

Первое в матче большинство для сборной Австрии. Получится ли что-то у наших соперников?

'30

Гениальный Дацюк разобрался со всеми: тремя защитниками Австрии и голкипером, сделав скрытую передачу Капризову на дальнюю штангу так, что тот уже поражал пустой угол.

'30

ГОООООООООООООООООЛ! Кирилл Капризов — 0:5!

'29

Неохотно выпустили австрийцев из зоны, чтобы организовать новую атаку россияне.

'27

Анисимов прокатился за воротами после передачи Бучневича, развернулся и хлестко бросил — Мадленер на месте.

'26

Пропущенный гол лишил австрийцев энтузиазма. Снова сборная России очень мощно давит, по-прежнему экономя силы.

'24

Григоренко получил пас в убойной позиции на дальнем пятаке, показал, что будет щелкать, но в итоге убрал на замахе голкипера и уложил вратаря, закатив шайбу в пустой ближний угол. Красотища!

'24

ГООООООООООООООООООЛ! Михаил Григоренко — 0:4!

'24

Отвечает Австрия опасным выпадом — Кошечкин на месте.

'23

Три в одного выкатились наши хоккеисты, но Капризов загубил все неудачной передачей, попав в защитника. А мог бросать и сам.

'22

Сборная Австрии неожиданно бодро начала второй период, подержав нашу команду полторы минуты в ее зоне. Правда, до броска дело так и не дошло.

'21

Поееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Сборная России играла неспешно, но и этого хватило, чтобы ее преимущество к перерыву не вызывало никаких сомнений. Ждем второй 20-минутки.

'20

Ну и все, первый период на этом завершен.

'19

Мадленер спасает после броска Бучневича.

'18

Чудом шайба не попадает в австрийские ворота. Кирилл Капризов и Евгений Дадонов просто так и не решили, как лучше завершить атаку.

'16

Еще одна атака австрийцев с броском, но Капризов подставляет клюшку и блокирует. Шайба улетает за пределы площадки.

'14

Опасно огрызаются защитники, но не могут замкнуть дальнюю штангу...

'13

Зря австрийцы сегодня выставили бэкапа. Мадленер не справился с броском Барабанова из-под двух защитников. Бросок был неплохим, но вратарь был обязан его отражать.

'13

ГОООООООООООООООЛ! Александр Барабанов — 0:3!

'12

Павел Бучневич пошел в проход, вылез на пятак, но не переиграл Мадленера, которому помогали два защитника. Однако тут же накативший на ворота Артем Анисимов добил шайбу в сетку.

'12

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Артем Анисимов — 0:2!

'11

Мамин пытался вдогонку забросить вторую шайбу, но тут Мадленер был на месте.

'10

Все сам сделал Михаил Григоренко. Ушел в средней зоне от двоих соперников, а уже в зоне бросил из-под третьего так, чтобы Мадленер не видел момента броска. Не справился австрийский голкипер.

'10

ГОООООООООООООООООООООЛ! Михаил Григоренко — 0:1!

'9

Проигрываем вбрасывания слишком часто, из-за этого австрийцам попроще в обороне.

'8

Вот и первый бросок по воротам Кошечкина случился, но наш голкипер был готов и спокойно отразил.

'7

Мамин опередил австрийцев и бросил с неудобной в касание — Мадленер был готов и отразил щитком.

'7

Вся игра в зоне австрийцев, но пока запредельных скоростей подопечные Воробьева не включают, а потому Мадленеру еще не приходилось совершать подвигов. До первой коммерческой паузы доигрались команды.

'6

Дацюк стягивает на себя двух соперников и фирменной классной передачей выводит на убойный бросок Дадонова, который мажет...

'5

Момент! Блестяще все сделал прокативший по левому борту с шайбой и сделавший пас на пятак Капризов. Дадонов бросал в упор низом, но не смог направить шайбу под щитком Мадленеру.

'4

Вот и первые два броска по воротам Мадленера. Сначала было подставление, а потом Яковлев заряжал от синей линии. Голкипер со всем справился.

'3

Вышло на лед звено Дацюка, перевела игру в чужую зону, но пока не доставило проблем австрийскому голкиперу.

'2

Россия сегодня в непривычной бело-красной форме. Австрийцы действуют в своем основном, красном варианте. Первая смена прошла в борьбе за инициативу. Австрия даже бросала в сторону ворот, но не попала в створ.

'1

Поееехали! Матч начался.

13:15

Сегодня австрийские ворота защищает второй голкипер — Давид Мадленер.

13:10

«Россия, безусловно, один из фаворитов турнира – кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? — цитирует ТАСС главного тренера Австрии Роджера Бадера.

— В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча – все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира.

Я знаком с Владимиром Юрзиновым, с которым мы вместе работали в Швейцарии на протяжении четырех лет. Поэтому я хорошо знаю российский хоккей. Выделил бы в вашей команде Дацюка, Дадонова, также хорош Капризов. Еще я знаю Анисимова, который приезжал в тренировочный лагерь в Швейцарии».

13:05

Что касается соперника, то главным козырем австрийцев является их голкипер Бернхард Штаркбаум, отразивший 38 из 41 броска швейцарцев по своим воротам.

13:00

Сборная России сыграет с точно таким же сочетанием звеньев, как против Франции. И в воротах опять будет Василий Кошечкин.

12:55

В своем первом матче на турнире Австрия смогла отыграться со счета 0:2 против Швейцарии, но все равно уступила в овертайме. Тем не менее одно очко австрийцы все-таки набрали.

12:50

Наша команда здорово начала мировой форум, со счетом 7:0 разгромив команду Франции. Илья Воробьев и его подопечные наверняка рассчитывают продолжить в том же духе и против австрийцев, которые хоть и посильнее «трехцветных», но тоже не хватают звезд с неба.

12:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по хоккею в Дании, в котором в группе А сыграют сборные Австрии и России. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 12:45 по московскому времени.

10:00

Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Австрии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании.