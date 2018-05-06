Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Австрия — Россия

«Россия, безусловно, один из фаворитов турнира – кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? — цитирует ТАСС главного тренера Австрии Роджера Бадера.

— В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча – все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира.

Я знаком с Владимиром Юрзиновым, с которым мы вместе работали в Швейцарии на протяжении четырех лет. Поэтому я хорошо знаю российский хоккей. Выделил бы в вашей команде Дацюка, Дадонова, также хорош Капризов. Еще я знаю Анисимова, который приезжал в тренировочный лагерь в Швейцарии».