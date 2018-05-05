Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Чехия — Словакия

33
33
Кубалик сейчас выполнил также неплохой бросок по воротам, Чильяк среагировал и забрал шайбу.
32
Гронек от левого борта попытался выполнить наброс на ворота сборной Словакии, шайба попала в защитника.
31
В средней зоне у нас немного застряла игра, видимо сборная Чехии вновь набирается сил перед активной игрой в конце периода.
30
Червенка выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в защитника сборной Словакии.
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Юрчо выполнил не самую лучшую передачу на ход партнёру, шайбу в итоге спокойно перехватили защитники сборной Чехии.
28
Сборная Словакии вновь теперь старается немного успокоить игру, высокий темп матча им совсем не нужен.
27
Очень опасно сборной Чехии сегодня удаляться, Словакия пока довольно умело реализует большинство, но впереди ещё больше половины матча.
26
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Секера выполнил бросок в ближний угол ворот со средней дистанции, Францоуз не без проблем, но шайбу забрал.
25
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Ржепик выполнил бросок в ближний угол ворот с неудобной руки, Чильяк без особых проблем отбил шайбу за ворота.
24
Яшкин очень здорово вышел со скамейки штрафников в момент взятия ворот сборной Словакии, Дмитрий внёс немалый вклад в забитый гол.
23
Наиграли игроки сборной Чехии конечно же на заброшенную шайбу, но на этом обе сборные останавливаться не будут, будем ждать ещё заброшенных шайб.
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Бакош под конец большинства сборной Словакии выполнил бросок по воротам, шайба попала в защитника сборной Чехии.
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Начинается второй период!
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Кубалик выполнил бросок по воротам со средней дистанции из-под защитника, Чильяк среагировал и поймал шайбу. Вскоре проверил Чильяка на прочность и Гудас, но в первом периоде голкипер сборной Словакии смог отыграть на ноль. Словакия тяжело входила в эту игру, но затем в большинстве смогла сразу забить. Далее игра у нас пошла более-менее равной, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
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Прибавила сборная Чехии перед концом первого периода, Нестрашил сейчас также имел неплохой момент, но шайба пока не хочет идти в ворота сборной Словакии.
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Яшкин прорвался к воротам сборной Словакии и выполнил бросок по воротам, Чильяк выручил свою команду.
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Шулак от синей линии выполнил бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой.
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Гашчак выполнил бросок по воротам с пятачка, Францоуз показал отличную реакцию и вновь отвёл угрозу от своих ворот.
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Ещё один непростой бросок последовал по воротам сборной Чехии из круга вбрасывания, здесь Францоуз выручил свою команду.
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Свитана от правого борта выполнил бросок в ближний угол ворот, Францоуз не накрыл шайбу и даже потерял её из виду, но защитники сборной Чехии помогли своему голкиперу.
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Темп матча у нас сейчас также не самый высокий, Словакии так проще как раз играть от обороны и ждать ошибки от сборной Чехии.
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Побольше времени с шайбой стала проводить сборная Словакии, но вот проводить атаки на ворота Францоуза пока команде Крэйга Рэмзи довольно трудно.
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От синей линии последовал бросок по воротам сборной Словакии, Чильяк видел момент броска и спокойно отбил шайбу к углу площадки.
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Очень здорово Словакия сейчас сыграла в большинстве, посмотрим, что теперь Чехия нам покажет, надо догонять соперника.
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Гашчак от левого борта отправил шайбу к дальней шайбе, но никто из партнёров к атаке сейчас толком не подключился.
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Тяжёлый старт матча пока получается у сборной Словакии, но номинальные гости при этом держатся, а там быть может уже будет немного проще.
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Яношик выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба не пошла в створ на этот раз.
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Ещё одна отличная атака прошла у сборной Чехии, но теперь уже по шайбе не попал Факса, а так он мог бы спокойно забивать в открытый угол ворот.
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Опасный момент возник у ворот сборной Словакии, Кубалик получил передачу на пятачке от Плеканеца и выполнил бросок по воротам, шайба прошла рядом со штангой.
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Микушу досталось в борьбе у борта с Яшкиным, судьи остановили игру, но удаления сейчас не будет. С игроком сборной Словакии вроде бы всё более-менее нормально.
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Матч стартовал! Ворота сборной Чехии сегодня защищает Павел Францоуз, а на страже ворот сборной Словакии будет играть Марек Чильяк.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Чехия — Словакия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.