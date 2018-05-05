Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Чехия — Словакия

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Кубалик выполнил бросок по воротам со средней дистанции из-под защитника, Чильяк среагировал и поймал шайбу. Вскоре проверил Чильяка на прочность и Гудас, но в первом периоде голкипер сборной Словакии смог отыграть на ноль. Словакия тяжело входила в эту игру, но затем в большинстве смогла сразу забить. Далее игра у нас пошла более-менее равной, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.