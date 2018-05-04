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ЧМ-2018. Белорусы проигрывают, но сопротивляются шведам. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швеция — Белоруссия

Эльвира Харунова

Сборные Швеции и Белоруссии встречаются в матче первого тура группы А на чемпионате мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Микко Каукокари, Тобиас Верли / Копенгаген, Роял-Арена
Перерыв
Швеция
2 : 0 2:0
Беларусь
Лиас Андерссон (Адриан Кемпе, Деннис Эверберг), 09:17
Густав Нюквист (Джон Клингберг, Хампус Линдхольм), 09:45
Швеция
Беларусь
ВРАТАРИ
31 Андерс Нильссон
35 Магнус Хелльберг
ЗАЩИТНИКИ
3 Джон Клингберг
5 Микаэль Викстранд
6 Адам Ларссон
23 Оливер Экман-Ларссон
47 Хампус Линдхольм
56 Эрик Густафссон
НАПАДАЮЩИЕ
9 Адриан Кемпе
11 Микаэль Баклунд
12 Юхан Ларссон
13 Маттиас Янмарк
14 Густав Нюквист 1
18 Деннис Эверберг
24 Лиас Андерссон 1
25 Якоб де ла Роуз
40 Элиас Петтерссон
67 Рикард Ракелль
91 Магнус Пяаярви
93 Мика Зибанеджад
Тренер: Рикард Грёнборг
ВРАТАРИ
1 Михаил Карнаухов
31 Иван Кульбаков
ЗАЩИТНИКИ
7 Владимир Денисов
9 Роман Дюков
14 Евгений Лисовец
18 Кристиан Хенкель
23 Никита Устиненко
51 Степан Фальковский
55 Павел Воробей
89 Дмитрий Коробов
НАПАДАЮЩИЕ
10 Павел Развадовский
13 Сергей Дрозд
15 Артём Демков
16 Джефф Плэтт
17 Егор Шарангович
28 Александр Матерухин
70 Шарль Ленгле
71 Александр Павлович
77 Александр Китаров
84 Максим Сушко
88 Евгений Ковыршин
91 Артур Гаврус
Тренер: Дэйв Льюис
Трансляция
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'20

Прозвучала сирена на перерыв! Сборная Белоруссии проигрывает шведам 0:2 по итогам первого периода. Подопечные Дэйва Льюиса выдали очень бодрое начало встречи и какое-то время даже вели по броскам, однако затем пропустили две шайбы за одну минуту и расклеились. С этого момента «тре крунур» безраздельно владели снарядом и инициативой. Надеемся, что белорусы придут в себя во время перерыва и еще зададут жару, а мы увидим обоюдоострую борьбу!

'19

Шведы проиграли вбрасывание в чужой зоне, но активным прессингом вынудили белорусов довольно быстро упустить снаряд. Кемпе отдавал передачу под удар Эвербергу, который просто обязан был «расстреливать» ворота», но не сумел принять шайбу клюшкой! Повезло сейчас нашим соседям.

'18

Адам Ларссон нанес два броска подряд со средней дистанции — Кульбаков справился. К счастью для белорусов, никто из дежурящих на «пятаке» шведов не смог подправить шайбу в створ.

'17

«Тре крунур» продолжают контролировать шайбу в чужой зоне. Белорусы после большинства как-то притихли.

'16

Шведы снова в полном составе. За эти две минуты в действиях белорусов можно выделить бросок Ленгле от синей линии, но забить не получить.

'15

Ух ты ж, белорусы могли пропустить в большинстве... так увлеклись атакой, что допустили выход шведа один на один с Кульбаковым, но был зафиксирован офсайд.

'14

Янмарк получает двухминутный штраф за фол на Коробове! Начинается первое большинство белорусов — трибуны скандируют «Шайбу! Шайбу!»

'13

Счет по броскам уже 7:4 в пользу «тре крунур».

'12

Кульбаков отбил еще один бросок в исполнении шведов, но стоит отметить, что до этого имел шанс отличиться Развадовский — правда, обыграть голкипера он не сумел.

'11

Вот так всего за одну минуту «тре крунур» безупречно использовали два своих момента и уже уверенно ведут в счете. Белорусам пора отодвигать игру от своих ворот и искать счастья в атаке, иначе шведы их дожмут.

'10

ГООООЛ!!! Пошла игра. Густав Нюквист в касание вогнал шайбу под штангу с нескольких метров. 2:0!

'10

ГООООЛ!!! 19-летний вундеркинд сборной Швеции Лиас Андерссон открывает счет! Форвард получил шайбу за воротами белорусов, нисколько не смущаясь, подъехал поближе и вогнал снаряд в ближний угол — никто ему не помешал. 1:0!

'9

Ракелль обыграл нескольких защитников белорусов и попытался нанести бросок, но Кульбаков справился.

'8

Момент! Белорусы прижались к своим воротам, и шведы тут же нанесли два броска с убойных позиций, но защитники буквально закрыли створ своими телами!

'7

Бросков у белорусов уже больше, чем у соперника, — 3:1. Так держать!

'6

«Тре крунур» усилили давление в чужой зоне, но белорусы умело сводят борьбу на фланги, к борту, и гасят все начинания сборной Швеции.

'5

Опасно! Белорусы убежали в блестящую контратаку два в одного, и Хелльбергу пришлось отбивать бросок Джеффа Плэтта в упор! Голкипер справился, но было о-о-очень опасно.

'4

Кульбаков уверенно зафиксировал шайбу после броска шведского нападающего Ракелля!

'3

Демков выполнил передачу на «пятачок» скандинавов, но Дрозд не сумел воспользоваться этим пасом — защита «тре крунур» грамотно перекрыла все пути белорусскому игроку.

'2

Гаврус почти сразу нанес бросок с острого угла, но голкипер шведов Хелльберг сыграл грамотно, закрыв створ ворот.

'1

Матч начался! Желаем удачи соседям и ждем огненного хоккея!

21:10

Две слабейшие сборные из каждой группы по итогам группового турнира вылетают из высшего дивизиона. Сборная Белоруссии считается одним из аутсайдеров группы А, так что ей нужно очень постараться, чтобы сохранить прописку в элите.

21:05

Состав сборной Швеции: Хелльберг (Нильссон); Линдхольм — Й.Клингберг, Янмарк — Зибанеяд — Ракелль; Экман-Ларссон — А. Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон; Густафссон — Викстранд, де ла Роз — Ю. Ларссон — Пяяйарви; Эверберг — Кемпе — Андерссон.

21:00

Состав сборной Белоруссии:

Кульбаков (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Павлович; Коробов — Фальковский, Платт — Ковыршин — Гаврус; Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков; Дюков — Устиненко, Сушко — Раздвадовский — Матерухин.

20:55

На данный момент ситуация в группе А следующая: сборная России с тремя очками занимает первое место после победы Францией (7:0), а у всех остальных команд пока по нулю баллов — «трехцветные» не получили очков из-за поражения, а другие шесть коллективов пока не сыграли.

20:50

Сама встреча начнется в 21:15 мск.

20:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Швеция — Белоруссия, который проходит в рамках первого тура группы А на чемпионате мира по хоккею.