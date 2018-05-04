Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швеция — Белоруссия

Адам Ларссон нанес два броска подряд со средней дистанции — Кульбаков справился. К счастью для белорусов, никто из дежурящих на «пятаке» шведов не смог подправить шайбу в створ.
«Тре крунур» продолжают контролировать шайбу в чужой зоне. Белорусы после большинства как-то притихли.
Шведы снова в полном составе. За эти две минуты в действиях белорусов можно выделить бросок Ленгле от синей линии, но забить не получить.
Ух ты ж, белорусы могли пропустить в большинстве... так увлеклись атакой, что допустили выход шведа один на один с Кульбаковым, но был зафиксирован офсайд.
Счет по броскам уже 7:4 в пользу «тре крунур».
Кульбаков отбил еще один бросок в исполнении шведов, но стоит отметить, что до этого имел шанс отличиться Развадовский — правда, обыграть голкипера он не сумел.
Вот так всего за одну минуту «тре крунур» безупречно использовали два своих момента и уже уверенно ведут в счете. Белорусам пора отодвигать игру от своих ворот и искать счастья в атаке, иначе шведы их дожмут.
Ракелль обыграл нескольких защитников белорусов и попытался нанести бросок, но Кульбаков справился.
Бросков у белорусов уже больше, чем у соперника, — 3:1. Так держать!
«Тре крунур» усилили давление в чужой зоне, но белорусы умело сводят борьбу на фланги, к борту, и гасят все начинания сборной Швеции.
Кульбаков уверенно зафиксировал шайбу после броска шведского нападающего Ракелля!
Демков выполнил передачу на «пятачок» скандинавов, но Дрозд не сумел воспользоваться этим пасом — защита «тре крунур» грамотно перекрыла все пути белорусскому игроку.
Две слабейшие сборные из каждой группы по итогам группового турнира вылетают из высшего дивизиона. Сборная Белоруссии считается одним из аутсайдеров группы А, так что ей нужно очень постараться, чтобы сохранить прописку в элите.
Состав сборной Швеции: Хелльберг (Нильссон); Линдхольм — Й.Клингберг, Янмарк — Зибанеяд — Ракелль; Экман-Ларссон — А. Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон; Густафссон — Викстранд, де ла Роз — Ю. Ларссон — Пяяйарви; Эверберг — Кемпе — Андерссон.
Состав сборной Белоруссии:
Кульбаков (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Павлович; Коробов — Фальковский, Платт — Ковыршин — Гаврус; Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков; Дюков — Устиненко, Сушко — Раздвадовский — Матерухин.
На данный момент ситуация в группе А следующая: сборная России с тремя очками занимает первое место после победы Францией (7:0), а у всех остальных команд пока по нулю баллов — «трехцветные» не получили очков из-за поражения, а другие шесть коллективов пока не сыграли.
Сама встреча начнется в 21:15 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Швеция — Белоруссия, который проходит в рамках первого тура группы А на чемпионате мира по хоккею.