Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швеция — Белоруссия

Прозвучала сирена на перерыв! Сборная Белоруссии проигрывает шведам 0:2 по итогам первого периода. Подопечные Дэйва Льюиса выдали очень бодрое начало встречи и какое-то время даже вели по броскам, однако затем пропустили две шайбы за одну минуту и расклеились. С этого момента «тре крунур» безраздельно владели снарядом и инициативой. Надеемся, что белорусы придут в себя во время перерыва и еще зададут жару, а мы увидим обоюдоострую борьбу!