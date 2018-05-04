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ЧМ-2018 по хоккею. США сравняли счет в матче с Канадой. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею США — Канада

Антон Борисов

Сборные США и Канады по хоккею встречаются в рамках стартового матча чемпионата мира по хоккею — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Антонин Ержабек, Линус Элунд / Хернинг, Йюске Банк Боксен
Идет 2-й период
США
3 : 3 1:2, 2:1
Канада
Андерс Ли (Тейдж Томпсон, Алекс Дебринкэт), 13:59
Дилан Ларкин (Крис Крайдер, Джордан Истерли), 20:43
Джонни Годро (Патрик Кейн, Блейк Коулман), 30:00
Пьер-Люк Дюбуа (Бо Хорват), 00:47
Райан О'Райлли (Джош Бейли), 12:23
Антони Бовилье, 37:53
США
Канада
ВРАТАРИ
1 Кейт Кинкейд
33 Скотт Дарлинг
ЗАЩИТНИКИ
4 Уилл Батчер
5 Коннор Мёрфи
14 Ник Дженсен
23 Алек Мартинес
43 Куинн Хьюз
44 Нил Пионк
82 Джордан Истерли
НАПАДАЮЩИЕ
7 Дерек Райан
12 Алекс Дебринкэт
13 Джонни Годро 1
20 Крис Крайдер
21 Дилан Ларкин 1
22 Сонни Милано
25 Блейк Коулман
27 Андерс Ли 1
29 Тейдж Томпсон
36 Колин Уайт
39 Брайан Гиббонс
88 Патрик Кейн
89 Кэм Аткинсон
Тренер: Джефф Блэшилл
ВРАТАРИ
30 Кёртис Макэлинни
35 Дарси Кемпер
ЗАЩИТНИКИ
5 Аарон Экблад
6 Райан Пулок
25 Дарнелл Нурс
27 Райан Мюррей
52 Тома Шабо
55 Колтон Парэйко
НАПАДАЮЩИЕ
7 Джордан Эберле
10 Брэйден Шенн
12 Джош Бейли
13 Мэтью Барзал
17 Джейден Шварц
18 Пьер-Люк Дюбуа 1
44 Жан-Габриэль Пажо
53 Бо Хорват
72 Антони Бовилье 1
90 Райан О'Райлли 1
93 Райан Ньюджент-Хопкинс
97 Коннор Макдэвид
Тренер: Билл Питерс
Трансляция
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39
Кейн выполнил передачу от правого борта на Хьюза, который броском с пятачка не смог попасть в створ, но всё же шайба осталась у игроков сборной США и далее уже Мёрфи проверил Кемпера на прочность, голкипер сборной Канады был на месте.
38
ГОЛ! Канада сравнивает счёт! Экблад выполнил бросок по воротам от синей линии, Кинкейд отбил шайбу перед собой, Эберле не смог сыграть на добивании, но это сделал Бовилье, который отправил шайбу в самый угол ворот.
38
Шварц выполнил передачу на дальнюю штангу под бросок Ньюдженту-Хопкинсу, но форварду сборной Канады немного не хватило точности.
37
Патрик Кейн в атаке сейчас также дважды сыграл неудачно, немного подвела клюшка игрока сборной США, бывает и такое.
36
Сборная Канады продолжает давить на ворота сборной США, но вот у Хорвата игра на завершающей стадии пока не особо ладится.
35
Макдэвид выполнил бросок по воротам сборной США из круга вбрасывания, получилось неплохо, но Кинкейд вновь сыграл надёжно.
34
Экблад под конец большинства выполнил бросок по воротам, случился рикошет, но в итоге ничего опасного не произошло. Сразу же по завершению большинства Бейли выполнил передачу к пятачку, О'Райлли выполнил бросок по воротам, Кинкейд выручил свою команду.
33
Минуту сборная США уверенно продержалась при игре в меньшинстве, Канада старается разыграть комбинацию до верного, но пока это у неё не получается.
32
Удаление в составе сборной США. На скамейку штрафников за нарушение численного состава отправился Кэм Аткинсон.
31
Дюбуа выполнил бросок по воротам сборной США, Кинкейд шайбу отбил, а вот Хорват не смог сыграть на добивании.
30
ГОЛ! США выходит вперёд! Сборная США провела вновь ответную быструю атаку, Коулман выполнил из средней зоны передачу на ход Кейну, а тот уже затем от борта выполнил перевод на дальнюю штангу на Годро, который выполнил бросок по воротам, Кемпер не успел толком переместиться и выручить свою команду.
30
Продолжает сборная Канады пока давить на ворота сборной США, вот и Мюррей из круга вбрасывания вновь проверил Кинкейда на прочность.
29
О'Райлли выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, но шайба пошла не очень сильно и в итоге Кинкейд смог без проблем забрать её в ловушку.
28
Кинкейд теперь не очень удачно сыграл после броска по воротам от Шварца, но голкипера сборной США успели подстраховать защитники.
27
Аткинсон выполнил бросок по воротам сборной Канады, Кемпер всё видел и смог забрать шайбу в ловушку.
26
Шабо пытался выйти на ударную позицию в зоне сборной США, но его накрыли защитники и шайбу перехватили.
25
Как мы и говорили, команды продолжают играть в очень хороший хоккей, болельщиков на трибунах в Дании на удивление не очень много, а ведь многое они теряют.
24
Томпсон имел неплохой момент теперь уже у ворот сборной Канады, смог Кемпер отвести угрозу от своих ворот после броска.
23
Бовилье едва не вырвался на рандеву с Кинкейдом, но пришлось также бросать форварду сборной Канады и с неудобной руки, шайба в итоге не пошла в створ.
22
И сразу сборная Канады могла вновь выйти вперёд, но Кинкейд совершил сумасшедшее спасение после броска Дюбуа.
21
ГОЛ! США сравнивает счёт в матче! Ларкин из-за ворот выполнил передачу к синей линии, оттуда последовал наброс на ворота сборной Канады, Крайдер смог подставить клюшку, шайба в итоге проскочила мимо Кемпера, а всё тот же Ларкин уже отправил её в пустые ворота.
21
Макдэвид получил шайбу на пятачке у ворот сборной США, но с ней немного завозился, этим воспользовался Кинкейд и выбил шайбу из-под клюшки соперника.
21
Начинается второй период!
20
Звучит сирена об окончании первого периода. Пока сборная Канады переигрывает США 2:1. Первый период получился очень интересным, команды заряжены сегодня на атаку, наверняка далее мы увидим ещё не одну заброшенную шайбу, а вот кто будет победителем сказать пока довольно трудно.
19
Многовато пауз у нас стало перед первым перерывом, но это как раз должно помочь обеим сборным больше не пропустить в первом периоде.
18
Заметно по ходу первого периода сборная США прибавила, далее у нас игра должна стать совсем равной, но забегать вперёд не будем всё же.
17
Ларкин от правого борта выполнил наброс на пятачок, защитники сборной Канады вместе с Кемпером смогли отвести угрозу от своих ворот.
16
Бовилье теперь убежал на рандеву с Кинкейдом, но голкипер сборной США сыграл здорово и выручил свою команду.
15
Годро выполнил передачу к пятачку под бросок Кейну, но Патрик не смог принять шайбу и в итоге момент упустил.
14
ГОЛ! США отыгрывает одну шайбу! Томпсон выполнил передачу из средней зоны на ход Ли, Андерс прошёл вперёд и затем выполнил бросок в дальний угол ворот со средней дистанции, Кемпер не смог выручить свою команду.
13
ГОЛ! Канада увеличивает своё преимущество! Батчер выполнил бросок по воротам со средней дистанции, канадцев на этот раз спасла штанга и сразу же пошла ответная атака. Бейли прорвался к воротам сборной США и выполнил бросок по воротам, Кинкейд выручил свою команду, но затем уже на добивании первым оказался О'Райлли, который не промахнулся.
12
Сборная США действительно разыгралась, надо Канаде быть осторожнее при обороне своих ворот.
11
В целом мы с вами смотрим очень бодрую и интересную игру, но по другому в матче с такой вывеской быть и не могло.
10
Мюррей подключился к атаке у сборной Канады, выдержал паузу и со средней дистанции щелкнул, Кинкейд пока отказывается пропускать вторую шайбу.
9
Пулок от синей линии также решил попробовать выполнить бросок, у Кинкейда сегодня будет очень много работы. Однако сейчас игроки сборной США провели неплохую атаку также, Уайт удачно подключился к атаке и заставил вступить в игру Кемпера.
8
Экблад выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания в ответной атаке сборной Канады, шайба на этот раз попала в защитника.
7
Ларкин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кемпер всё видел и спокойно забрал шайбу в ловушку.
6
Продержались игроки сборной США также при игре в меньшинстве. Начало матча пока явно за Канадой, сборной США нужно прибавлять. Очередная опасная атака прошла на ворота США, даже сирена случайно включилась, но гола не было.
5
Последовал наброс на пятачок сборной США при игре в формате четыре на четыре, Ньюджент-Хопкинс выполнил бросок по воротам, но Кинкейд удачно сыграл щитками и отвёл угрозу от своих ворот.
4
Удаление в составе сборной США. На скамейку штрафников за подножку отправился Куинн Хьюз.
4
Ларкин ворвался в зону сборной Канады и со средней дистанции также отметился броском по воротам, но Дилан не смог попасть в створ.
3
Игроки сборной США сразу начинают в большинстве атаковать, Ли выполнил неплохой бросок по воротам, но Кемпер оказался на месте.
2
Удаление в составе сборной Канады. На скамейку штрафников за нарушение численного состава отправился Мэтью Барзал.
1
ГОЛ! Канада открывает счёт в матче! А вот теперь со средней дистанции достаточно неудачный бросок получился у Парэйко, но Хорват успел подстроиться под шайбу и отдать передачу на Дюбуа, который точным броском поразил ворота сборной США.
1
Сразу сборная Канады этот матч начинает с атак. Экблад выполнил бросок по воротам, Кинкейд отбил шайбу, а Шварц в борьбе с защитниками не смог сыграть на добивании.
1
Матч стартовал! Ворота сборной США сегодня защищает Кейт Кинкейд, а на страже ворот сборной Канады играет Дарси Кемпер.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.