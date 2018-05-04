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ЧМ-2018. Россия громит Францию. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Россия — Франция

Александр Обносов

Сборная России по хоккею в первом матче чемпионата мира встречается с командой Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Ян Грибик, Микаэль Шёквист / Копенгаген, Роял-Арена
Перерыв
Россия
4 : 0 3:0, 1:0
Франция
Кирилл Капризов (Евгений Дадонов, Никита Зайцев), 07:08
Павел Бучневич (Михаил Григоренко, Никита Нестеров), 08:18 - бол
Евгений Дадонов (Кирилл Капризов, Динар Хафизуллин), 10:22
Кирилл Капризов (Павел Дацюк, Никита Зайцев), 37:59
Россия
Франция
ВРАТАРИ
30 Игорь Шестёркин
83 Василий Кошечкин
ЗАЩИТНИКИ
3 Динар Хафизуллин
4 Владислав Гавриков
22 Никита Зайцев
44 Егор Яковлев
55 Богдан Киселевич
88 Никита Трямкин
89 Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
7 Кирилл Капризов 2
11 Сергей Андронов
13 Павел Дацюк
15 Артём Анисимов
19 Павел Бучневич 1
25 Михаил Григоренко
29 Илья Каблуков
63 Евгений Дадонов 1
66 Илья Михеев
78 Максим Мамин
87 Максим Шалунов
94 Александр Барабанов
Тренер: Илья Петрович Воробьёв (и.о.)
ВРАТАРИ
33 Ронан Кеменер
49 Флорьян Арди
ЗАЩИТНИКИ
3 Жонатан Жаниль
4 Антонен Манавьян
8 Юго Галле
28 Дамьен Ро
38 Тома Тири
62 Флорьян Шакиашвили
84 Кевин Экефей
НАПАДАЮЩИЕ
9 Дамьен Флёри
12 Валентен Клеро
14 Стефан Да Коста
23 Гийом Леклер
25 Николя Риц
27 Лоик Ламперье
29 Флоран Дуэ
63 Александр Тексье
71 Антони Гюттиг
72 Жорданн Перре
77 Саша Трей
80 Тедди Да Коста
81 Антони Реш
Тренер: Дэйв Хендерсон
Трансляция
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'40

Нет, все-таки шайба Капризова осталась единственной в 20-минутке, но это ни разу не печалит, ведь общий счет на данный момент — 4:0 в пользу России! Перерыв!

'39

Активизировались россияне под конец периода — чувствуют подопечные Воробьева, что могут до перерыва еще один забить «поплывшим» французам.

'38

Дацюк — волшебник (и это не новость). Поборолся Павел за шайбу в чужой зоне, после чего в касание отдал пас сквозь четверых соперников! Капризову оставалось лишь переиграть Арди с пары метров! 4:0!

'38

ГОООООООООООООООООООООЛ!!! Четвертый!!! Что сейчас сделал Дацюк???

'37

Уже откровенно доигрывают период команды — кажется, что устраивает счет и одних, и других.

'36

Момент у Анисимова! В очередной раз провалилась оборона Франции, Артем уже бросал на гол, но вновь потащил Арди!

'35

«Шайбу, шайбу», — призывают с трибун российские болельщики. Но, скорее всего, по такой игре во втором периоде голов не будет.

'34

Сразу несколько острых бросков с пары сантиметров только что нанесли французы по воротам Кошечкина, но вратарь такое пропускать не захотел, в итоге надежно забрав себе шайбу.

'33

Момент у России! Дацюк классно вывел партнера на убойную позицию, последовал бросок, однако Арди сыграл надежно.

'32

Вернулся Богдан на лед — кажется, что в таком меньшинстве Россия готова играть хоть перманентно.

'31

Ужасное большинство от французов — в ходе первой минуты ни разу они не потревожили Кошечкина.

'30

Удаление у России — за выброс шайбы две минуты получил Богдан Киселевич.

'29

Достаточно много владеют шайбой после перерыва французы, однако совсем не знают, что с ней делать — россияне же продолжают мастерски экономить силы в уже почти выигранной встрече.

'28

Любопытно, что в последний раз в рамках ЧМ Россия встречалась с Францией в 2014-м — и тогда победила со счетом 3:0. Повторится ли история сегодня?

'27

Напряженно только что было у ворот французов в результате непонятной неразберихи, однако в итоге трехцветные все-таки отбились.

'26

Очень грамотно по счету действуют сейчас россияне — тотального разгрома из-за этого, может, и не произойдет, однако это и не главное.

'25

Григоренко красиво на финте ворвался в зону визави, после чего бросил в ближний — к сожалению, вратарь сыграл здесь бдительно.

'24

Каким-то образом сейчас даже сумели закрепиться в российской зоне французы — впрочем, опасно бросать по воротам подопечные Воробьева не дают пока что.

'23

Тири в завершении позиционной атаки своей команды мощно бросил от синей — Кошечкин был надежен.

'22

Момент у России! Мамин на фланге блестяще разобрался с опекуном, после чего вышел на оперативный простор и уже готов был забивать — повезло французам, что не сумел толком попасть по шайбе россиянин.

'21

Возобновилась игра!

'20

Все, завершен первый период — в ходе оного Россия без особых проблем трижды забила французам, не пропустив ни разу. Так держать!

'19

Крайне приятное впечатление от своей игры пока что оставляет Никита Зайцев из «Торонто» — видно, что на пользу ему пошел переезд в НХЛ.

'18

В равных составах вновь команды — очень качественно провели меньшинство россияне.

'17

Достаточно напряженно сейчас было у ворот Кошечкина после неплохого наброса французов на пятак, однако голкипер был на месте.

'16

Первое удаление у России — Дацюк получил две минуты.

'15

Капризов, выбравшись на перспективную позицию, хитро бросил в ближний — Арди, к сожалению, не купился.

'14

Включили энергосберегающий режим россияне, благодаря чему шайба хоть немного перешла к их визави — Кошечкин, впрочем, до сих пор в отпуске.

'13

Впервые за сегодня провели позиционную атаку французы — но к чему-то предметному она все равно не привела.

'12

Мог сейчас влетать и четвертый гол в ворота Франции, однако на сей раз голкипер Арди потащил.

'11

Кажется, откровенно посыпались хоккеисты сборной Франции — теперь уже Капризов пасом из-за ворот отдал «долг» Дадонову, который не подвел ассистента. Суперлегкое начало!

'11

ГООООООООООООООООООООЛ!!! А вот и третий!!!!! Дадонов на этот раз забил!!!

'10

Совсем уж уверенно играют сейчас россияне — такими темпами разгромным счет может стать еще до окончания первого периода.

'9

Очень просто реализовали удаление подопечные Воробьева — Нестеров классно бросил из зоны вбрасывания, голкипер французов с трудом отбил, и Бучневич легко переправил снаряд в уже пустые ворота! 2:0!

'9

ГООООООООООООООООЛ!!! Мгновенная реализация большинства!!! Бучневич удвоил преимущество!!!

'8

И тут же удаление у французов — Дамьен Ро две минуты получил.

'8

Достаточно просто сотворили дебютный для себя гол на ЧМ-2018 россияне — Дадонов в позиционной атаке красиво разорвал опекунов на фланге, после чего отдал на Капризова, и тому оставалось лишь попасть из убойной позиции! 1:0! Отличный старт!

'8

ГОООООООООООООООЛ!!! Открывает счет Россия!!! Капризов забил!!!

'7

Вновь обосновались россияне в чужой зоне — если так будет продолжать и дальше, «чужой» ее уже будет как-то странно называть.

'6

Пока что очень классно действуют россияне в разрушении — начинается оно, что примечательно, еще в чужой зоне. Французы на данный момент совсем не знают, что с этим делать.

'5

До сих нет работы у Кошечкина — совсем не атакуют французы, вынужденные глубоко защищаться. Главное — не терять концентрацию!

'4

Наконец-то закрепились россияне в чужой зоне, и теперь там очень напряженно — например, Гавриков классно бросал из зоны вбрасывания после филигранного паса из-за ворот от Бучневича, однако вратарь был на месте.

'3

Быструю атаку только что провели Капризов с Дадоновым — было остро, однако в решающей стадии справились с россиянами французы, не дав тем совершить бросок.

'2

Нервно начали соперники — очень много ошибок допускают пока что обе команды, постоянно теряя шайбу.

'1

Стартовал матч!

17:10

На данный момент главным тренером сборной России является Илья Воробьев, сменивший в должности после Олимпиады-2018 Олега Знарка — и под его руководством команда в шести матчах победила лишь раз.

17:05

Чемпионат мира по хоккею — 2018, напомним, проходит в Дании. А конкретно сегодняшний матч состоится в Копенгагене.

17:00

Самое время представить состав сборной России на предстоящий матч.

16:55

Перед стартом поединка предлагаем вам ознакомиться с подробным превью игры от «Газеты.Ru».

16:50

Отметим, что сама встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

16:45

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Франции.