Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Россия — Франция

Активизировались россияне под конец периода — чувствуют подопечные Воробьева, что могут до перерыва еще один забить «поплывшим» французам.
Дацюк — волшебник (и это не новость). Поборолся Павел за шайбу в чужой зоне, после чего в касание отдал пас сквозь четверых соперников! Капризову оставалось лишь переиграть Арди с пары метров! 4:0!
Уже откровенно доигрывают период команды — кажется, что устраивает счет и одних, и других.
«Шайбу, шайбу», — призывают с трибун российские болельщики. Но, скорее всего, по такой игре во втором периоде голов не будет.
Сразу несколько острых бросков с пары сантиметров только что нанесли французы по воротам Кошечкина, но вратарь такое пропускать не захотел, в итоге надежно забрав себе шайбу.
Вернулся Богдан на лед — кажется, что в таком меньшинстве Россия готова играть хоть перманентно.
Ужасное большинство от французов — в ходе первой минуты ни разу они не потревожили Кошечкина.
Достаточно много владеют шайбой после перерыва французы, однако совсем не знают, что с ней делать — россияне же продолжают мастерски экономить силы в уже почти выигранной встрече.
Любопытно, что в последний раз в рамках ЧМ Россия встречалась с Францией в 2014-м — и тогда победила со счетом 3:0. Повторится ли история сегодня?
Напряженно только что было у ворот французов в результате непонятной неразберихи, однако в итоге трехцветные все-таки отбились.
Очень грамотно по счету действуют сейчас россияне — тотального разгрома из-за этого, может, и не произойдет, однако это и не главное.
Григоренко красиво на финте ворвался в зону визави, после чего бросил в ближний — к сожалению, вратарь сыграл здесь бдительно.
Каким-то образом сейчас даже сумели закрепиться в российской зоне французы — впрочем, опасно бросать по воротам подопечные Воробьева не дают пока что.
Тири в завершении позиционной атаки своей команды мощно бросил от синей — Кошечкин был надежен.
Возобновилась игра!
Крайне приятное впечатление от своей игры пока что оставляет Никита Зайцев из «Торонто» — видно, что на пользу ему пошел переезд в НХЛ.
В равных составах вновь команды — очень качественно провели меньшинство россияне.
Достаточно напряженно сейчас было у ворот Кошечкина после неплохого наброса французов на пятак, однако голкипер был на месте.
Капризов, выбравшись на перспективную позицию, хитро бросил в ближний — Арди, к сожалению, не купился.
Включили энергосберегающий режим россияне, благодаря чему шайба хоть немного перешла к их визави — Кошечкин, впрочем, до сих пор в отпуске.
Впервые за сегодня провели позиционную атаку французы — но к чему-то предметному она все равно не привела.
Мог сейчас влетать и четвертый гол в ворота Франции, однако на сей раз голкипер Арди потащил.
Кажется, откровенно посыпались хоккеисты сборной Франции — теперь уже Капризов пасом из-за ворот отдал «долг» Дадонову, который не подвел ассистента. Суперлегкое начало!
Совсем уж уверенно играют сейчас россияне — такими темпами разгромным счет может стать еще до окончания первого периода.
Очень просто реализовали удаление подопечные Воробьева — Нестеров классно бросил из зоны вбрасывания, голкипер французов с трудом отбил, и Бучневич легко переправил снаряд в уже пустые ворота! 2:0!
Достаточно просто сотворили дебютный для себя гол на ЧМ-2018 россияне — Дадонов в позиционной атаке красиво разорвал опекунов на фланге, после чего отдал на Капризова, и тому оставалось лишь попасть из убойной позиции! 1:0! Отличный старт!
Вновь обосновались россияне в чужой зоне — если так будет продолжать и дальше, «чужой» ее уже будет как-то странно называть.
Пока что очень классно действуют россияне в разрушении — начинается оно, что примечательно, еще в чужой зоне. Французы на данный момент совсем не знают, что с этим делать.
До сих нет работы у Кошечкина — совсем не атакуют французы, вынужденные глубоко защищаться. Главное — не терять концентрацию!
Наконец-то закрепились россияне в чужой зоне, и теперь там очень напряженно — например, Гавриков классно бросал из зоны вбрасывания после филигранного паса из-за ворот от Бучневича, однако вратарь был на месте.
Быструю атаку только что провели Капризов с Дадоновым — было остро, однако в решающей стадии справились с россиянами французы, не дав тем совершить бросок.
Нервно начали соперники — очень много ошибок допускают пока что обе команды, постоянно теряя шайбу.
Стартовал матч!
На данный момент главным тренером сборной России является Илья Воробьев, сменивший в должности после Олимпиады-2018 Олега Знарка — и под его руководством команда в шести матчах победила лишь раз.
Чемпионат мира по хоккею — 2018, напомним, проходит в Дании. А конкретно сегодняшний матч состоится в Копенгагене.
Самое время представить состав сборной России на предстоящий матч.
Перед стартом поединка предлагаем вам ознакомиться с подробным превью игры от «Газеты.Ru».
Отметим, что сама встреча начнется в 17:15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Франции.