Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов: постараемся привезти золото с ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его подопечные постараются завоевать золото на предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, мы хотели привезти золото. Но получилось, как получилось. Есть над чем работать. Будем двигаться дальше. Постараемся привезти золото с чемпионата мира. Два финала подряд говорят о том, что и федерация, и наш хоккей развивается. Но надо делать правильные выводы. Раз мы не выиграли два золота подряд. Посмотрим, надеюсь, все будет нормально и в дальнейшем мы будем только радовать болельщиков, – сказал Жамнов.

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1). На прошлых Играх хоккеисты национальной команды в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал критику заслуженного тренера Владимира Плющева в адрес Жамнова.