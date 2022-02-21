Ковальчук отреагировал на жесткое заявление хоккеиста сборной России Слепышева

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о жестком заявлении Антона Слепышева в адрес критиков после Олимпийских игр — 2022. Слова Ковальчука передает «Чемпионат».

«Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу. Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья», — сказал Ковальчук.

На олимпийском хоккейном турнире в Пекине Слепышев провел шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Сборная России уступила сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал жесткое высказывание Слепышева.