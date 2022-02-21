Ковальчук о серебре сборной России на ОИ-2022: все расстроены

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24» поделился впечатлениями от выступления национальной команды на олимпийском турнире в Пекине.

«Домой лететь всегда приятно. Все супер прошло. Все расстроены после финала. Всем спасибо, особенно болельщикам. Мы чувствовали их поддержку. Серебряные медали? Мы — максималисты. Всегда ставим самые высокие задачи. Эмоций много. Будем делать выводы и двигаться дальше. Впереди нас ждут большие победы», — сказал Ковальчук.

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение национальной команды.