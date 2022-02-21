Министр спорта России Матыцин оценил ход расследования дела Валиевой

Министр спорта России Олег Матыцин оценил ход расследования дела о применении допинга 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой.

«Решения, которые приняты по Камиле Валиевой, создают значительную напряженность. Мы с уважением отнеслись к решению Спортивного арбитражного суда (CAS), который установил право спортсменки на участие в соревнованиях, так как полное расследование не проведено и необходимо изучить все обстоятельства дела.

Но не зная этих обстоятельств, запрещать спортсменке участвовать, наверное, преждевременно. Что касается церемонии, то мое личное мнение: она должна была состояться, так как соревнования завершены. Это касается не только наших спортсменов, но и спортсменов других стран.

Мы сами являемся сторонниками дальнейшего объективного расследования и будем настаивать, чтобы оно было проведено. Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ сделают все необходимое для сбора нужной объективной информации и защиты спортсменки, спортсменов и тренеров», — приводят слова чиновника «Известия».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

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