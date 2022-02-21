Жуков оценил перспективы фигуристки Валиевой побороться за олимпийское золото

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о члене сборной России по фигурному катанию Камиле Валиевой.

По его мнению, допинговый скандал с участием 15-летней спортсменки никак не повлиял на восприятие выступлений других фигуристов национальной команды ОКР.

«Олимпиада прошла прекрасно. Эта история с Валиевой никак не может затмить блестящие выступления наших фигуристов. Я лично наслаждался каждым прокатом.

Отмечу потрясающее катание Валиевой в командных соревнованиях. Я считаю, что на сегодняшний день она номер один в фигурном катании. Эта история ее не сломает. Уверен, что она еще будет олимпийской чемпионкой», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее Татьяна Тарасова назвала ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой главным разочарованием завершившихся зимних Олимпийских игр в Пекине.