Терещенко перечислил российских хоккеистов, разочаровавших его на ОИ

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко назвал троих хоккеистов национальной команды, которые его разочаровали во время игр на Олимпиаде в Пекине.

«Хоккеисты, от которых мы все ожидали большего: Вадим Шипачев, Стас Галиев, Миша Григоренко. При всем уважении к ребятам, но нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень. То же самое стоит сказать и тренерам, которые должны сделать выводы», — передает слова Терещенко «Бизнес Online».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Ранее Владимир Плющев раскритиковал руководство российского хоккея за то, что те плохо готовят кадры.