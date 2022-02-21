Иванов: если бы не Большунов, результат Олимпиады был бы крайне печальным

Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов назвал Александра Большунова главным героем России на Олимпийских играх в Пекине.

«Большунов – главный наш герой Олимпиады. Если бы не Александр, результат Олимпиады был бы крайне печальным. Я прямо говорю. У нас вообще золотые медали только в лыжах и фигурном катании – других нет», — сказал Иванов в эфире «Матч ТВ».

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Всего на Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей.

Ранее Светлана Журова также назвала Александра Большунова главным героем Олимпиады.