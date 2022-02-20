Вратарь сборной России Федотов о финале Игр: поражение дало больше, чем победа

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов оценил свое выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Благодарен судьбе, что мне выпал такой шанс — довести команду до финала. Это дорогого стоит. Это эмоции, память на всю жизнь.

Есть ли мечта однажды поиграть в НХЛ? Об этом каждый мечтает. Посмотрим. Сейчас тяжело что-то говорить, Олимпийские игры только что закончились. Я с этим турниром приобрел определенную уверенность.

Считаю, что это поражение дало больше, чем победа. Ментально и эмоционально ни один победитель не получит столько горечи, сколько получит проигравший», — приводит слова хоккеиста Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что сейчас в хоккее мы не лучшие в мире, как это было раньше.