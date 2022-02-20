Плющев о поражении в финале Игр: это была лучшая игра на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о поражении национальной команды по хоккею от Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.

«Мы сыграли лучший матч на Олимпиаде. Печалиться надо по поводу того, что мы никак не можем перестроить игру, которая зависит от действий соперника. Финны сыграли в свой классический хоккей. К сожалению, нам не удалось найти противоядие против этого хоккея.

Сборная Финляндии играла так же, как и в предыдущих матчах: аккуратно в обороне, используя свои контратаки. А нам надо уметь забивать — это божий дар, надо, грубо говоря, с детского возраста к этому приучать. У нас почему-то не так много голеадоров в этой команде.

Но это была лучшая игра на этих Олимпийских играх и по накалу, и по напряжению, и по отдаче. Хоккеисты сделали все возможное», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.



Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Игр.