МОК не будет комментировать спор о награждении призеров командного турнира фигуристов на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать подачу американскими фигуристами апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием провести их награждение серебряными медалями командного турнира до окончания Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«МОК не будет комментировать этот процесс», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

Напомним, что командные соревнования выиграли российские фигуристы, третье место заняла сборная Японии. Из-за ситуации с обнаруженным допингом в организме Камилы Валиевой МОК принял решение отменить церемонию награждения. CAS отменил решение МОК об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

Ранее сообщалось, что сборная России повторила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.