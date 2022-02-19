Олимпийская чемпионка 2006 года обратилась к Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина в своем Instagram обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Держись, малышка», — написала Тотьмянина.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин обратился к подписчикам, высказав мнение о заявлении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха в адрес российского тренера Этери Тутберидзе.