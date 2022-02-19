В Госдуме считают, что сборная России выиграет олимпийский хоккейный турнир

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев поделился эмоциями от выхода сборной России в финал олимпийского хоккейного турнира, передает Metaratings.ru.

«Безумно рад за наших ребят, медаль уже есть. Я поздравляю нашу команду, федерацию и тренерский штаб. Чувствую, наша сборная сумеет защитить титул олимпийского чемпиона», — сказал Свищев.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

В решающем матче россияне сыграют против финнов. Встреча состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание назначено на 7.10 по московскому времени.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе сборной России по хоккею в матче 1/2 финала Олимпиады против Швеции.