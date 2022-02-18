Вице-премьер России о словах президента МОК про Валиеву: это откровенно неуместно

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за слова про окружение фигуристки Камилы Валиевой, передает Insidethegames.

Мы разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои вымышленные истории о чувствах наших спортсменов. А затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно», — сказал Чернышенко.

«Я увидел, как холодно Валиеву встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — сказал ранее Бах.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ответил на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренера группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.