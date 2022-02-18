Татьяна Тарасова о МОК: подлецы и мерзавцы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитете (МОК) Томаса Баха, который заявил, что тренеры Камилы Валиевой слишком холодно общались со своей подопечной после ее проката в произвольной программе на Играх, передает Sport24.

«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов», — сказала Тарасова.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о необходимости возрастного ценза на Играх.