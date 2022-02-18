Глава МОК отреагировал на объятия российского и украинского фристайлистов на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал очень символичным момент, когда российский и украинский фристайлисты поздравляли друг друга с тем, что стали обладателями олимпийских наград в Пекине.

«Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент», — передает слова Баха «РИА Новости».

Напомним, что российский фристайлист Иван Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. В финале он уступил только представителю Украины Александру Абраменко (он второй) и победителю, спортсмену из Китая Ци Гуанпу.

После завершения соревнований россиянин и украинец обняли друг друга. Это уже не первый случай такого отношения между спортсменами. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсмены также поздравили друг друга объятиями. Тогда Буров взял бронзу, а Абраменко – золото.

Российские фристайлисты завоевали на Играх в Пекине две медали. 6 февраля Анастасия Смирнова стала третьей в могуле. А 15 февраля Анастасия Таталина остановилась в шаге от медали в слоупстайле. Позже спортсменка заявила, что ее засудили. После этого в Федерации фристайла России высказались о скандале вокруг российской спортсменки.