Морган о прокате Валиевой: это издевательство над детьми, спонсируемое Россией

Английский телеведущий Пирс Морган в Twitter ответил канадской журналистке на слова о том, что Валиева стала в руках тренеров пешкой в борьбе за успех.

«Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они – позорные соучастники», — написал Морган.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что Валиева могла пропустить личный турнир на Олимпийских играх-2022 из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, было обнаружено запрещенное вещество. В последний момент россиянке разрешили принять участие в соревнованиях. На данный момент идет расследование. Если докажут, что Валиева намеренно принимала допинг, то у России отберут золотую медаль в командном турнире, в котором 15-летняя фигуристка также принимала участие.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила неудачное выступление Валиевой в произвольной программе.