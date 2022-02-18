Плющенко считает, что не только скандал с допингом повлиял на выступление Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что выход на лед Камилы Валиевой после прекрасных прокатов Трусовой и Щербаковой также мог повлиять на качество ее выступления.

«Валиева не совладала с нервами и осталась вообще без медали. Безусловно, за эти дни на Камилу свалился такой пресс, что не всякий мужик выдержит. Что уж говорить о 15-летней девочке... Впрочем, повлияло, как мне кажется, и другое — она выходила на лед после изумительных прокатов Саши Трусовой и Ани Щербаковой», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что у 15-летней Валиевой уже есть олимпийское золото. На Играх в Пекине она стала в составе сборной России чемпионкой в командном турнире.

Ранее Елена Буянова заявила, что у фигуристки Валиевой украли Олимпиаду.