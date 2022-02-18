Чемпион ОИ Кацалапов: американские болельщики уходили с трибун, боятся нас

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о том, как вели себя американские болельщики перед выходом на лед сильнейшей группы фигуристок во время произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Наши девчонки – супермолодцы, мы ими гордимся. Могу сказать еще одно, это только для наших русских болельщиков, я видел своими глазами, как после предпоследней разминки уходили американские болельщики с трибун. Потому что не может никто, они все боятся нас. У нас очень сильная сборная команда», — цитирует Кацалапова «Матч ТВ».

16 февраля Анна Щербакова стала победителем в личном турнире фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото. Камила Валиева, лидирующая после короткой программы, стала четвертой.

Эти медали стали 3-ей и 4-ой, завоеванными российскими фигуристами на Играх в Пекине. Ранее россияне праздновали победу в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее Бетина Попова заявила, что фигуристке Валиевой потребуется помощь психолога после психологической нагрузки во время Олимпиады в Пекине.