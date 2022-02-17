CAS подтвердил, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства ее дедушки. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В CAS сообщают, что россиянка не принимала запрещенный препарат в целях улучшить свои спортивные показатели. Триметазидин попал в ее организм из-за ее дедушки, который использует препарат в своих личных целях.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого МОК заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Валиева по итогам короткой и произвольной программ заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова. Серебряной медали удостоилась Александра Трусова. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Валиева должна получить правительственную награду .