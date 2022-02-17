В США высмеяли судью, который поставил Трусову на первое место в произвольной программе

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер в своем Twitter иронично высказался об азербайджанском судье Юрие Клюшникове, который поставил Александру Трусову на первую строчку в произвольной программе на Играх в Пекине.

«О господи, судья из Азербайджана поставил Трусову первой за компоненты программы», — написал Байер.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Александра Трусова ответила на вопрос о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе после Игр в Пекине.