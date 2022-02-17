Познер о ситуации с Валиевой: это доказательство того, что не надо детей посылать на ОИ

Журналист Владимир Познер прокомментировал четвертое место российской фигуристки Камилы Валиевой по итогам короткой и произвольной программ на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне Валиеву очень жаль. Конечно, вся эта история с WADA и МОК ее сломила. И это, на мой взгляд, доказательство того, что не надо детей посылать на ОИ, на чемпионаты мира и так далее. Детская психика куда более хрупкая, чем взрослая. Вся это история постыдна, официальным лицам МОК и WADA должно быть стыдно, не говоря о многих журналистах, говоривших и писавших совершенно омерзительные вещи», — сказал Познер.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

Напомним, олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла. Серебряной медали удостоилась россиянка Александра Трусова. Она получила оценку 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Ранее двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал выступление Щербаковой и Трусовой в произвольной программе.