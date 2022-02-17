Фигуристка Трусова прокомментировала свои слова о завершении карьеры

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова прокомментировала свою эмоциональную реакцию после оглашения результатов по итогам короткой и произвольной программ. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Сегодня я говорила про завершение карьеры на эмоциях. Про ЧМ и все остальное я подумаю потом и решу, что делать. Мне опять предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я ответила «нет», хотела прыгнуть пять. Настраивалась на это и рада, что все получилось на Олимпиаде. Рада, что будет награждение и мы получим медали. Это будет очень приятно. Про Камилу я ничего отвечать не буду» — заявила Трусова.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Трусова отказывалась идти на церемонию награждения.