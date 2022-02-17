Делегация США не стала приветствовать Трусову во время ее выступления на ОИ-2022

Американская сборная фигуристов почти в полном составе не стала аплодировать российской спортсменке Александре Трусовой во время ее проката в произвольной программе на Олимпийских играх — 2022.

По результатам соревнований в женском одиночном фигурном катании лучшая из представительниц США заняла седьмую позицию.

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги олимпийских соревнований одиночниц.