Детский тренер Медведевой не согласилась с Тутберидзе в том, что фигуристка была не самой талантливой

Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, многолетний доцент кафедры фигурного катания Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Асмик Варданян в интервью «Газете.Ru» прокомментировала слова Этери Тутберидзе о том, что Евгения Медведева изначально была не самой талантливой фигуристкой, но добилась успеха благодаря характеру и колоссальному труду.

Варданян проводила дополнительные тренировки с Медведевой с семи до девяти лет.

«Я бы не сказала, что Женя была не самой талантливой в детстве. Такой критерий, как талантливость, вообще очень трудно применить к детям. Когда к тебе приходит маленький ребенок, ты должен сам увидеть его способности и развить.

Желание кататься у Жени было всегда. Обучаться — тоже. Никогда не было такого, чтобы мама приводила ее на занятия через какое-то напряжение, уговаривая, чтобы она вышла на лед.

Женя приходила всегда с большим удовольствием, и тренировки проходили на очень хорошем эмоциональном фоне. А вот было ли видно огромный талант сразу — не берусь сказать. Это слишком емкий критерий», — сказала Варданян.

Ранее чемпионка СССР рассказала об изначальных планах Медведевой выступать за Армению.