Валиева, Щербакова и Трусова не стали общаться с журналистами после тренировки

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова после прогона произвольной программы на Олимпийских играх — 2022 прошли через смешанную зону, не общаясь с журналистами. Об этом сообщает Sport24.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. Сборная России уже завоевала золото в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что Валиева упала в прогоне произвольной программы на Олимпиаде.