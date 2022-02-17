Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед произвольной программой на ОИ

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. Сборная России уже завоевала золото в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация находится в плотном контакте с Олимпийским комитетом России (ОКР) по делу Камилы Валиевой.