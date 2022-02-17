В МОК одной фразой ответили на вопрос об отношениях между Россией и Украиной

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос немецкого журналиста о напряженных отношениях между Россией и Украиной, передает «Чемпионат.com».

«Давайте не политизировать Олимпиаду», — сказал Адамс.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович эмоционально отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.