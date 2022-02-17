В ИИХФ оценили перспективу включения хоккея в программу летних Олимпийских игр

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф оценил перспективу включения хоккея в программу летних Олимпийских игр, передает «Чемпионат.com».

«Хоккей – это зимний вид спорта. Не думаю, что МОК пойдет нам навстречу. Мы проведем обсуждение, но моя интуиция подсказывает мне, что этого не произойдет», — сказал Тардиф.

22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх в Пекине. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Тардиф высказался о включении хоккея 3 на 3 в программу Олимпиады.