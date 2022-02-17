В ИИХФ высказались об участии игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2026 года, передает «Чемпионат.com».

«С НХЛ у нас есть определенные договоренности, некоторые решения были отменены из-за коронавируса. Переговоры с лигой продолжаются. Мы можем с большим оптимизмом говорить о следующей Олимпиаде», — сказал Тардиф.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх в Пекине. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

Игроки НХЛ уже пропускали Олимпиаду – 2018. Тогда победу одержала сборная России, которая в финале оказалась сильнее Германии 4:3 (ОТ).

Ранее российский хоккеист НХЛ Никита Задоров жестко прокомментировал решение Лиги отказаться от ОИ.