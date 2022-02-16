Губерниев: Большунов перейдет в «Вашингтон Кэпиталз» в одну тройку с Овечкиным

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале пошутил о том, что российский лыжник Александр Большунов может перейти в биатлон.

«Коллеги, перестаньте задавать вопросы про переход Большунова из лыж в биатлон! Саша перейдет в хоккей, сразу в «Вашингтон Кэпиталз» в одну тройку с Овечкиным! Спрашивайте теперь про хоккей! Ой, последняя информация, в фигурное катание перейдет, с Валиевой встанет в пару! Парное катание или танцы? Что думаете, друзья?» — написал Губерниев.

Напомним, что Александр Терентьев и Александр Большунов стали бронзовыми призерами в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева-Ступак принесли по бронзовой награде.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.