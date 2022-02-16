Стало известно, когда начнется полуфинал ОИ-2022 между Россией и Швецией

Стало известно время начала полуфинальных матчей хоккейного олимпийского турнира в Пекине.

Национальные команды России и Швеции встретятся 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют сборные Словакии и Финляндии. Этот матч начнется в 07:10 по московскому времени.

Обе встречи пройдут 18 февраля. Матч за третье место состоится 19 февраля. Финальный матч пройдет 20 февраля.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее сборная Швеции в четвертьфинале Олимпийских игр — 2022 в Пекине одержала победу над Канадой со счетом 2:0.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.