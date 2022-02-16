В МОК отреагировали на отсутствие Валиевой на пресс-конференции

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался по поводу пропуска пресс-конференции российской фигуристкой Камилой Валиевой после выступления в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Мы приветствуем появление всех спортсменов на пресс-конференциях, однако никого заставлять не можем. Не думаю, что Валиева появится и на следующих пресс-конференциях», — передает слова Адамса «Чемпионат».

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Валиева на Олимпиаде в Пекине уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Награждение по итогам этого соревнования было отложено до момента, пока не будет завершено дело фигуристки о допинге. По этой же причине будет перенесено награждение, если она попадет в тройку призеров в личном первенстве.

Ранее Яна Рудковская оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе на Играх в Пекине.