Дюамель — о Медведевой и Загитовой без масок: правило, которого не существует для ОКР

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель высказалась о нахождение российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на трибунах в Пекине без масок.

«Бруно (тренер Бруно Маркотте, муж Дюамель. — «Газета.Ru») сказали, что ему нельзя есть на трибунах, так как для этого надо снять маску, а это запрещено. Видимо, это еще одно правило, которого не существует для команды ОКР», — написала канадка в Twitter.

Ранее Меган Дюамель вывела свою формулу успеха российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Играх.

«Таким образом, две ошибки против отсутствия очевидных серьезных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков. Ясно. Фигурное катание крайне логично», — написала Дюамель.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.