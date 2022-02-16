Президент «Урала» Иванов пошутил на тему допинг-пробы Валиевой

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Надо отдать должное Камиле, что при таком давлении она выдержала все испытания. Думаю, справедливость восторжествует, ее и сборную России никто не тронет.

Препарат для сердца, который у нее нашли… Ну, никто так не прыгает в мире, как она. Сейчас нам с вами налейте допинга разного, мы сразу на Олимпиаду поедем? В лучшем случае пол-оборота сделаем (смеется). Очень рад, что девочка лидирует, дай бог, чтобы все было хорошо», – приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой было три препарата для сердца.