Фигуристка Щербакова рассказала о работе в команде Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о методах работы Этери Тутберидзе.

«Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. И до сегодняшнего дня я всегда тренировалась у нее. Если я ничего не меняю, значит, меня все устраивает и наша работа плодотворна. Наша работа говорит сама за себя», — передает слова Щербаковой Sport24.

После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине Щербакова занимает вторую позицию. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Лидирует Камила Валиева (82,16). Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Еще одна российская фигуристка, Александра Трусова, расположилась на четвертой позиции, проигрывая японке Сакамото 5,24 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей. Россия уже стала победителем в командном турнире, а также Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду.

Ранее британский телеведущий Пирс Морган назвал Олимпиаду запятнанной из-за выступления Валиевой.