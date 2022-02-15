Член МОК: пока будет справедливо для всех не присуждать медали сборной России из-за Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, говоря о деле Камилы Валиевой, заявил, что организация пока не собирается присуждать медали сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022. Его слова передает «Чемпионат».

«Возможно, WADA решит пересмотреть правила по защищенному лицу, пока они такие, мы должны их соблюдать. Что касается церемонии награждения в женском турнире — пока нет ответа по допингу, а мы обязаны полностью разъяснить ситуацию, до этого не можем вручать медали. Пока будет справедливо для всех не присуждать медали», — сказал Освальд.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее Освальд заявил, что дело Валиевой пока не рассмотрено по существу.