Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады-2022.

Национальная команда утратила свои позиции после победы швейцарской горнолыжницы Коринн Зутер в скоростном спуске.

Таким образом, швейцарская команда имеет в своем активе пять золотых и пять бронзовых медалей. Спортсмены из России завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград.

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Норвегия 22 9 6 7 2 Германия 15 8 5 2 3 США 16 7 6 3 4 Австрия 16 6 6 4 5 Китай 12 6 4 2 6 Нидерланды 12 6 4 2 7 Швеция 11 5 3 3 8 Швейцария 10 5 0 5 9 Россия 18 4 6 8 10 Франция 11 3 6 2

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