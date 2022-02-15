Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады-2022.
Национальная команда утратила свои позиции после победы швейцарской горнолыжницы Коринн Зутер в скоростном спуске.
Таким образом, швейцарская команда имеет в своем активе пять золотых и пять бронзовых медалей. Спортсмены из России завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая заняла на Олимпиаде четвертое место в слоупстайле, пожаловалась на судейство.