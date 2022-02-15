В МОК заявили, что дело Валиевой по существу не рассмотрено

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что дело российской фигуристки Камилой Валиевой пока не рассмотрено по существу, передает «Чемпионат.com».

«Это временные меры. По существу дело еще не рассмотрено. Еще даже не изучена проба «Б». Запрет на участие может обсуждаться, только когда будет ответ, допинг это или нет», — сказал Освальд.

Также Освальд отметил, что также будет расследование в отношении окружения Валиевой.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее директор по связям с общественностью Национального олимпийского (НОК) комитета США Кейт Хартман оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение командного турнира фигуристов.