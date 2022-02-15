Ягудин об отношении Запада к России: в такие моменты я вспоминаю слова Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос о негативном отношении стран Запада к России, передает Sport24.

«В такие моменты я вспоминаю фразу Татьяны Тарасовой «ищи говно в себе». Не надо давать повода, чтобы к нам было такое отношение. Мы все понимаем, что находимся под лупой», — сказал Ягудин.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская поделилась мнением о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.