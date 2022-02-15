Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на олимпийскую эстафету

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала в Instagram стартовые номера мужской сборной на олимпийскую эстафету.

На первом этапе побежит Карим Халили, он передаст эстафету Александру Логинову, на третьем этапе за Россию выступит Максим Цветков, завершит гонку Эдуард Латыпов.

Еще одним претендентом на олимпийский квартет был Даниил Серохвостов, однако тренеры решили не включать в состав молодого спортсмена после его не самого успешного выступления в предыдущих стартах.

Из-за сильных морозов в столице Китая организаторы соревнований приняли решение о переносе мужской эстафеты. Гонка состоится 15 февраля, начало в 9:30 по московскому времени.

Напомним, что ранее биатлонист сборной России Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования на Олимпийских играх. Он уступил французу Фийону Кентену Майе, победившему в этом заезде, 35,3 секунды. Второе место досталось норвежцу Тарьей Бё.