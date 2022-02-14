Лайшев о Валиевой: через 15-летнюю девочку пытаются сделать больнее всем россиянам

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев возмутился решением Международного олимпийского комитета (МОК) не награждать россиян золотыми медалями командного турнира Игр в Пекине.

«Сегодня происходит безобразие, хулиганство и хамство. В фигурном катании есть зависть и раздражение к Этери Тутберидзе, которая так умело работает. Через 15-летнюю девочку пытаются сделать больнее тренеру, всем нам, россиянам. Это бьет по всем нам», — передает слова Лайшева «Матч ТВ».

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

При этом Валиева сможет принять участие в личном турнире. Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Бьерит Кьелль заявила, что решение CAS ставит под сомнения принципы честной игры и равенства условий для спортсменов.