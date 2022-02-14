Энберт объяснил, что поможет Валиевой в личном турнире на ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт считает, что поддержка команды и всей России поможет Камиле Валиевой выступить в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине.

«Камиле, конечно, будет сложнее всех, потому что на нее было оказано колоссальное давление. Даже сложно представить, насколько оно было сильное… Но она почувствует поддержку команды и всей России — это ей немножечко поможет. И мы увидим настроенную Камилу, готовую бороться и побеждать», — передает слова Энберта «Чемпионат».

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило о нарушении сроков предоставления результатов допинг-теста Камилы Валиевой лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA).