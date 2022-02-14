Соловьев объяснил, какие цели преследует МОК в отношении Валиевой

Известный журналист Владимир Соловьев в своем Twitter назвал Международный олимпийский комитет (МОК) конченными, после того, как они приняли решение не награждать призеров в женском одиночном турнире, если Камила Валиева попадет в тройку медалистов.

«Только мне одному кажется, что МОК просто конченные. Делать такие заявления до начала соревнования может преследовать только одну задачу — оказать эмоциональное давление на Камиллу Валиеву», — написал Соловьев.

Напомним, что на Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена.

Фигуристка сможет принять участие в соревновании женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. При этом в случае ее попадания в призеры турнира, МОК отменит церемонию награждения.

Короткая программа состоится завтра, 15 февраля. Россию также будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Камила Валиева рассказала о своем состоянии после скандала на Играх-2022.